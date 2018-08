14 sierpnia 2018, 20:10

"Katastrofa pokazuje fatalny stan włoskiej infrastruktury"

Najpierw był potężny huk, potem przerażenie, panika i chaos. Co najmniej 35 osób zginęło w katastrofie do jakiej doszło we wtorek w Genui na północy Włoch. Zawalił się wiadukt będący częścią autostrady A10. W chwili, gdy most zaczął się walić, było na nim co najmniej 20 samochodów i wszystkie runęły kilkadziesiąt kilometrów w dół. Ofiar może być niestety o wiele więcej. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.