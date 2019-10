"Przeszkadzała temperatura i wilgotność". Sportowcy o mistrzostwach w Katarze

Ten świat jest bardzo bogaty w rozmaite zdarzenia i to nas wszystko po prostu przytłacza. Ilość problemów, o których słyszymy każdego dnia jest bardzo duża. To wszystko trafia do tych młodych ludzi, to ich bardzo mocno obciąża. Oni zastanawiają się na swoja przyszłością i być może nie są jeszcze w stanie, z tym wszystkim sobie poradzić - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS doktor Konrad Maj psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Odniósł się w ten sposób do najnowszych doniesień o nasilających się kłopotach ze zdrowiem psychicznym wśród milenialsów. Z kolei doktor Joanna Heidtman psycholog i socjolog podkreśliła, że narastające oczekiwania wobec młodych osób mogą skutkować bardzo wczesną depresją i wypaleniem zawodowym - Niepewność, ogromna presja i zderzenie się z rzeczywistością - wymieniała przyczyny problemów osób z Pokolenia Y.

»