Polski nastolatek w Watykanie był świadkiem molestowania

Pewien młody Polak wyjechał do Watykanu, aby zostać ministrantem, a potem wstąpić do seminarium duchownego. W tym czasie był świadkiem molestowania. Wielokrotnie informował o tym nie tylko przełożonych, ale i samego papieża. Bez rezultatów. Teraz Kamil Tadeusz Jarzembowski pomaga organizacji, która skupia ofiary pedofilii. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

W 2012 roku o Kamilu Tadeuszu Jarzembowskim "Mały Gość Niedzielny" napisał: "jest sąsiadem papieża, jego kościół parafialny to Bazylika św. Piotra, ma 15 lat, chodzi do liceum, jest ministrantem w Watykanie".

Dziś Kamil Tadeusz Jarzembowski ma 22 lata. Nadal mieszka we Włoszech. Opowiada, że to, co zobaczył za murami Watykanu, przepełnia go goryczą. - Trzynastoletni chłopiec przyjeżdża do Watykanu pełen wiary i ufności w kościelne instytucje - mówi, wspominając tamten okres. - Na miejscu widzi całkowity zanik wartości, obrzydliwe czyny, dokonywane przez księży.

O młodym Polaku zrobiło się głośno we Włoszech, gdy w ubiegłym roku był jednym ze świadków, którzy w książce "Grzech pierworodny" opowiedzieli o przypadkach molestowania ministrantów w watykańskim seminarium San Pio. Jarzembowski na łamach włoskiej prasy wyznał, że widział, jak jego kolega był wykorzystywany seksualnie przez starszego seminarzystę.

Usunięty ze szkoły. Za "donos"

Za donos Polak został usunięty ze szkoły, ale nie zamknęło mu to ust. - O mojej sprawie papież Franciszek wiedział od września 2014 roku, ale do dziś żadna instytucja kościelna czy watykańska nie wykazała śladu zainteresowania ani nie podjęła próby pomocy ofiarom molestowania - mówi.

Dziś Kamil Jarzembowski pomaga organizacjom, których celem jest walka z nadużyciami seksualnymi w Kościele. Jedna z nich pozywa państwo włoskie za to, że systemowo przymyka oczy na zło, które wyrządzają księża. - Część przedstawicieli władz uważa, że trzeba zostawić Kościół w spokoju. Oni nie reprezentują interesów obywateli, bo Kościół jest we Włoszech nietykalny - mówi Francesco Zanardi z organizacji "Rete L'abuso".

Takie organizacje uważają, że Kościół we Włoszech tak mocno zdominował politykę, że wszelkie przypadki molestowania seksualnego przez księży są zamiatane pod dywan. Nawet Watykan uważa, że "próba prawdy", przed którą stanęły Kościoły, na przykład w USA, Niemczech czy Irlandii, we Włoszech jest dopiero na horyzoncie.

- Jestem przekonany, że w pewnym momencie kraje śródziemnomorskie będą musiały zmierzyć się z problemem molestowania - mówi o. Hans Zollner, członek papieskiej komisji ds. ochrony nieletnich. Jak dodaje, Kościół we Włoszech musi przygotować się na ten moment.

Szczyt budzi nadzieje

Włoskie ofiary molestowania wielkie nadzieje wiążą ze zwołanym na luty 2019 roku przez papieża Franciszka szczytem przewodniczących episkopatów z całego świata. Mają oni dyskutować o problemie nadużyć seksualnych w Kościele katolickim.

- Oczekujemy rozwiązania problemu w skali globalnej. Oczekujemy, że biskupi powiedzą co chcą zrobić, by uczynić Kościół bezpieczniejszym miejscem dla dzieci i młodych ludzi. Chcemy też, by powiedzieli, jak mają zamiar przywrócić poczucie sprawiedliwości tym, którzy w przeszłości padli ofiarą księży - mówi Matthias Katsch z organizacji "Ending Clergy Abuse Network".

Kamil Jarzembowski uważa, że we Włoszech zmienić się musi nie tylko Kościół, ale również prokuratura czy media, które boją się podejmować trudnego tematu. - Mam nadzieję, że włoski wymiar sprawiedliwości otworzy na nowo sprawy molestowania. Ofiary doczekają satysfakcji a winni zostaną ukarani - stwierdza.

Przedstawiciele włoskiego Kościoła konsekwentnie nazywają wyznania Kamila Jarzembowskiego oszczerstwami.

Autor: Jakub Loska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS