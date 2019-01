Mówił, że zajęcie Krymu jest legalne. Teraz Salvini przyjeżdża do Kaczyńskiego

Londyńskie lotnisko Heathrow wznowiło we wtorek wieczorem wyloty po ponad godzinnej przerwie wywołanej "środkami ostrożności" po doniesieniach o pojawieniu się drona nad północnym pasem startowym. Jak podkreślono, podróżni mogą spodziewać się opóźnień. Kiedy z powodu latających w pobliżu dronów trzeba byto zamknąć lotnisko Gatwick, to był to problem, ale jeszcze nie komunikacyjny paraliż. Zamknięcie Heathrow odczułaby nie tylko Wielka Brytania, ale cała Europa. Pytanie, czy to nie jest dopiero początek problemów.

