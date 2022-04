Johnny Depp: nigdy w życiu nie uderzyłem pani Heard, ani jakiejkolwiek innej kobiety

Uśrednione sondaże pokazują, że to Emmanuel Macron wygra wybory prezydenckie. Zatem Marine Le Pen musi przejść do ofensywy, by zmienić nastroje Francuzów i odkleić od siebie łatkę polityka niewybieralnego. W środę odbędzie się ostatnia debata przed drugą turą wyborów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

