"Nawet stanie sprawia ból". Japonki chcą zmian w prawie

To są bohaterowie, to są niezwykli ludzie - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS były zastępca dowódcy NATO ds. transformacji gen. Mieczysław Bieniek, komentując świętowaną przez weteranów rocznicę D-Day, czyli lądowanie aliantów w Normandii. - Z prawdziwym podziwem trzeba patrzeć na to, w jaki sposób to udało się przygotować - stwierdził gen. prof. Bogusław Pacek, UJ. - Bez tej operacji niemożliwe byłoby zakończenie II wojny światowej w takim czasie i w taki sposób - ocenił generał i dodał, że ta operacja desantowa jest niedoceniana historycznie.

