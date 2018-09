"Część Europejczyków jest zaniepokojona polityką Unii"

"Aleksander Puszkin zmarł mając 39 lat, a co ty zrobiłeś dobrego dla Rosji"? To jeden z najpopularniejszych teraz memów w Rosji, a ma tak gigantyczną polityczną siłę, ponieważ Władimir Putin postanowił zreformować system emerytalny. Rosjanie żyją coraz dłużej i rząd uznał, że nie stać go na to, by obywatele coraz dłużej pobierali emerytury. Kobiety mają przechodzić na nią mając nie 55, a 60 lat, mężczyźni zaś - nie 60 jak teraz, ale 65 lat. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

