Od zakazu rozwodów do darmowej antykoncepcji. "Biskupi stracili swoją wiarygodność. Nikt im już nie wierzy"

Dekadę temu Kościół katolicki w Irlandii przeszedł trudną drogę oczyszczenia, kiedy ujawniono przestępstwa pedofilii czy handlu dziećmi. Gdy na jaw wyszła obłuda, z jaką Kościół narzucał standardy moralne społeczeństwu, z drugiej strony nie strzegąc ich we własnych szeregach, doprowadziła do przełomu. Dziś Irlandia jest w kwestiach światopoglądowych państwem liberalnym. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

- Biskupi w Polsce oraz w innych krajach powinni się uczyć na przykładzie Irlandii. Biskupi (w Irlandii - przyp. red.) stracili swoją wiarygodność. Nikt im już nie wierzy - mówi Marie Collins, była członkini Papieskiej Komisji do spraw Ochrony Nieletnich. Religia katolicka przez lata w Irlandii miała wiele przywilejów. Państwo finansowało szkoły katolickie, a za namową kościelnych hierarchów wprowadzono całkowity zakaz aborcji, a nawet zakaz rozwodów czy używania antykoncepcji przez pary bez ślubu. Jednak w ciągu 40 lat udział wiernych we mszach spadł z 91 procent w 1975 roku do 36 procent w 2016 roku.

- Zaczynałem posługę, kiedy kościoły były pełne ludzi. Gdy ponad 90 procent katolików przychodziło na mszę w każdą niedzielę. Teraz każdej niedzieli przychodzi 20 procent parafian. To głównie starsi ludzie. Młodzi przychodzą w święta, na śluby i pogrzeby - mówi ksiądz Gerry Tanham, proboszcz parafii w Howth.

Sprawa Colma O'Gormana

Dobiega końca wizyta ostatniej grupy polskich biskupów w Watykanie Dobiega końca cykl wyjazdów polskich biskupów ze sprawozdaniem do Watykanu. Podczas spotkań... Uważa się, że za ten gwałtowny spadek uczestnictwa we mszach odpowiadają przestępstwa seksualne, za którymi stali duchowni. Przez lata skandale były ukrywane, pedofile przenoszeni z parafii na parafię, a w niektórych przypadkach nawet awansowani. Ofiary zmagały się z bólem psychicznym w samotności. Ksiądz Sean Fortune został oskarżony o gwałt i wykorzystanie w sumie 29 chłopców. W tym w latach 80. dziś już dorosłego Colma O'Gormana. - Jeśli ksiądz prosił cię o pomoc, zgadzałeś się, tak to wówczas było. Więc przyjechał po mnie do domu i zabrał do swojej parafii. I już pierwszej nocy, gdy do niego przyjechałem, zgwałcił mnie po raz pierwszy - opowiada Colm O'Gorman, autor filmu dokumentalnego "Pozywając Papieża".

Pedofil był przenoszony do coraz to nowych parafii bez żadnych konsekwencji prawnych swoich czynów. Colm w końcu pozwał nie tylko biskupa swojej diecezji, ale także samego papieża Jana Pawła II. - Odkryłem, że skargi na księdza trafiały nawet do Watykanu. Były składane do przedstawiciela Watykanu w Irlandii, który potwierdził, że Stolica Apostolska, a więc wówczas papież Jan Paweł II, miał świadomość skarg parafian na niewłaściwe zachowanie tego właśnie księdza - dodaje Colm.

Papież zasłonił się immunitetem dyplomatycznym, a diecezja wypłaciła odszkodowanie - w przeliczeniu ponad 1 milion 200 tysięcy złotych. Takich spraw było wiele.

Makabryczne odkrycie

"Papież Franciszek zrozumiał, że polski Kościół ma problem z pedofilią i że sam go nie rozwiąże" Watykańska komisja w sprawie kardynała Stanisława Dziwisza już działa. Jak poinformowała w sobotę... Czarę goryczy przelało ujawnienie w 2015 roku makabrycznego procederu. Lokalna historyczka Cathrene Corless odkryła, że pod trawą w starym zbiorniku na szambo i obok niego spoczywają ciała setek dzieci i niemowląt. Byli to podopieczni Domu Matki i Dziecka w miasteczku Tuam - jednego z wielu ośrodków w Irlandii opłacanych przez rząd, a zarządzanych przez katolickie instytucje. Trafiały do nich ciężarne, niezamężne kobiety, które w katolickim kraju uważano za zhańbione.

Nie podawano środków przeciwbólowych. Bole porodowe były częścią pokuty za grzech. Niektóre dzieci były nielegalnie sprzedawane za granicę - głównie do Stanów Zjednoczonych. - Dzieci traktowano jak towar. Tym byliśmy dla Kościoła - mówi Paul Redmond, urodzony w Domu Matki i Dziecka. - Była to fabryka dzieci, na których dało się zarobić - dodaje Teresa Collins, urodzona w domu opieki Sean Ross Abbey.

Inne, schorowane i niedożywione, w końcu umierały. Według oficjalnego państwowego raportu z 2021 roku - w latach 1920-1990 w irlandzkich domach matki i dziecka, prowadzonych przez siostry zakonne, zmarło 9 tysięcy dzieci. Rok po raporcie w kraju wprowadzono darmową antykoncepcję dla kobiet w wieku od 17 do 25 lat. Pięć lat wcześniej społeczeństwo opowiedziało się za liberalizacją prawa aborcyjnego, a już w 2015 roku za małżeństwami osób tej samej płci.

