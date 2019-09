Więzienie za seks pozamałżeński. Nowe prawo w Indonezji może dotyczyć też turystów

Przylatujesz z dziewczyną lub chłopakiem na Bali i trafiasz do więzienia - taki scenariusz może w przyszłości stać się realny. Władze Indonezji pracują nad zmianami w prawie karnym, które przewidują kary więzienia za seks pozamałżeński i dzielenie mieszkania przez niezamężną parę. Przeciwko nowym uregulowaniom protestują działacze na rzecz praw człowieka na całym świecie. Zmiany prawa mogą dotyczyć także przyjeżdżających do kraju turystów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Gigantyczne pożary w Indonezji. Smog dociera aż do Tajlandii Azjatycki smog dusi miliony ludzi. Od Tajlandii, przez Malezję, Singapur, aż po Indonezję....

Kilka dni temu w indonezyjskiej prowincji Aceh grupa sześciu mężczyzn i kobiet została wychłostana na miejscowym rynku. 20 batów dla każdego. Wydarzenie zostało nagrane. Choć jedna z kobiet w trakcie chłosty upadła, kat nie przestawał jej bić. Wszystkiemu przyglądał się tłum gapiów.

To była kara za uprawianie seksu bez ślubu i publiczne okazywanie swoich uczuć. W prowincji Aceh jest to zabronione przez surowe zasady szariatu. Niebawem może być tak albo jeszcze gorzej w całym kraju.

Władze Indonezji pracują nad zmianami w Kodeksie karnym. Rok więzienia za seks i pół roku więzienia za wspólne mieszkanie dla par, które nie są w związku małżeńskim. Alternatywą ma być grzywna w wysokości średniego trzymiesięcznego wynagrodzenia w Indonezji - nieco ponad 700 dolarów.

Donos na parę będą mogli złożyć lokalny przedstawiciel administracji państwowej, rodzice sprawców, ich dzieci lub zdradzeni małżonkowie.

Turystów też może to dotyczyć

Niewykluczone, że nowe przepisy obejmą również obcokrajowców odwiedzających Indonezję. Na przykład wyspę Bali. Taka zmiana prawa w Indonezji nie dla wszystkich będzie do przyjęcia. To może mieć olbrzymi wpływ na turystykę.

Parlament Indonezji przeciwko małżeństwom dzieci Parlament Indonezji podniósł minimalny wiek zawierania małżeństw przez kobiety do 19 lat -... - Myślę, że to niesprawiedliwe. Nie powinieneś iść do więzienia za spanie z kimś, kogo kochasz - uważa Sienna Scott, turystka z Australii. - To szalone, ponieważ jest wiele par, które przyjeżdżają na Bali na romantyczne wakacje i nie są małżeństwem - dodaje.

- Bali jest znane jako miejsce turystyczne, a takie rzeczy to sprawy prywatne, które nie wymagają regulacji. Jeśli doszło do gwałtu, to powinno się to uregulować prawnie i zapewnić pomoc. Ale nie powinno się ingerować w prywatne sprawy osób przebywających w jednym pokoju hotelowym - ocenia turystka Rani Susilowati.

Jeśli Indonezja zmieni przepisy, to wynajęcie jednego pokoju przez niezamężną parę będzie mogło zostać uznane za złamanie prawa, a tacy turyści będą mogli trafić na pół roku do więzienia.

Stolica Indonezji ma zostać przeniesiona w inne miejsce, ale tam już żyją orangutany Władze Indonezji chcą przenieść stolicę - wraz z mieszkańcami. Położona na bagnistym terenie... - Nie zgadzamy się z tym prawem. Jest to bardzo krzywdzące dla naszego hotelu, ponieważ większość naszych gości to turyści zagraniczni, i mają swoją własną kulturę i prywatność. Przepisy te są dla nas bardzo szkodliwe. Poza tym nie możemy ingerować w prywatne sprawy naszych gości - komentuje Roza Linda, menedżer jednego z hoteli na Bali.

Opozycja wobec zmian

- Aktualnie na mocy tego przepisu nie można by było oskarżyć turystów spędzających wakacje na Bali o cudzołóstwo, ale jeśli to byłoby możliwe, to należy jeszcze raz go sprawdzić lub wyeliminować - ocenia Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, zastępca gubernatora Bali.

Planowane zmiany poróżniły władze. Przeciwny jest im prezydent Indonezji. Wezwał nawet parlament do opóźnienia głosowania nad ich wprowadzeniem. - Poleciłem ministrowi prawa i praw człowieka konsultacje społeczne w sprawie zmian aktualnego Kodeksu karnego - powiedział w piątek prezydent Joko Widodo.

W ramach protestu na ulice Dżakarty wyszły tysiące studentów. Proponowanym zmianom sprzeciwiają się też organizacje broniące praw człowieka, bo choć Indonezja jest krajem w większości muzułmańskim, to z badań wynika, że aż 40 procent dorosłych jej mieszkańców utrzymuje relacje seksualne poza małżeństwem.

Jednak przyjęcie nowego prawa prawdopodobnie jest tylko formalnością, bo większość parlamentarna popiera jego proponowany kształt. Jeśli tak się stanie, to przepisy zaczną obowiązywać za 2 lata.

Autor: Milena Bobrowska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS