Założył strój Spidermana i zaczął zbierać śmieci. Dzięki niemu problem został nagłośniony

Chiński koronawirus jest zagrożeniem nie tylko dla zdrowia i życia, ale i dla gospodarki. Zamknięte z powodu epidemii firmy i fabryki wznawiają działalność dość powoli i eksperci nie są w stanie dokładnie przewidzieć, jak to wszystko odbije się na chińskiej kondycji finansowej. - Jeśli chińska gospodarka ucierpi, to odczuje to cały świat - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS profesor Witold Orłowski, główny doradca finansowy PWC. - Już w wielu dziedzinach Chiny są ważnym, kluczowym graczem - dodał profesor Marcin Jacoby, sinolog z uniwersytetu SWPS.

