Ważne słowa niemieckiego ministra. "Chciałbym prosić naród polski o przebaczenie"

Wojska Asada i Putina bombardują szkoły, szpitale i domy. Podsekretarz ONZ Mark Lowcock nazywa to, co dzieje się w Idlibie w Syrii, rzezią. Od kwietnia zginęło tam co najmniej 450 cywilów. Przemoc wobec dzieci wzrosła nie tylko w Syrii. Na całym świecie z powodu konfliktów dzieci cierpią coraz więcej. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»