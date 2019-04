"Prasa posuwa się bardzo daleko". Meghan urodzi w domu

Twórca WikiLeaks został aresztowany. Julian Assange po siedmiu latach opuścił ambasadę Ekwadoru w Londynie. Został wyprowadzony przez policję, którą do placówki wpuścił prezydent Ekwadoru. Portal Assange'a opublikował miliony tajnych dokumentów. Głównie amerykańskich. Przekazał też do publicznej wiadomości maile wykradzione sztabowi Hillary Clinton. Amerykanie stawiają mu zarzut spisku w celu włamania się do wojskowych komputerów. Kreml zdążył się już zaapelować, by przestrzegano praw Assange'a. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

