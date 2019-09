Życie na Lesbos, walka o jedzenie, o wodę, miejsce do spania. "Nie do takiego świata uciekaliśmy"

Życie tu, to ciągła walka o jedzenie, wodę, czy miejsce do spania - tak warunki w obozie na greckiej wyspie Lesbos opisują mieszkający tam od miesięcy uchodźcy. Wyspa od kilku miesięcy walczy z nową, potężną falą migracji. Rozpoczęła się właśnie akcja przewożenia 1500 ubiegających się o azyl imigrantów z wysp na kontynent. Ale do kraju wciąż przybywają nowi. Aż połowa z 63 tysięcy imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy w tym roku dotarli do Unii Europejskiej drogą morską, przybyła właśnie do Grecji. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Łodzie pełne migrantów przybijają do brzegów wyspy Lesbos pod osłoną nocy. Grecka wyspa od kilku miesięcy walczy z nową, potężną falą migracji. Wszystkie działające tu obozy są przepełnione. W Morii, dawnej bazie wojskowej, przebywa obecnie największa liczba uchodźców i migrantów od trzech lat, a przemoc jest tam na porządku dziennym.

- Od początku działania naszego obozu walczyliśmy z przeludnieniem, ale to, co dzieje się teraz, trudno nam opisać. Warunki są fatalne, obóz zaprojektowano dla maksymalnie trzech tysięcy uchodźców, a jest ich tu ponad 12 tysięcy - mówi Boris Czeszirkow, rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców.

Podobnie jest w pozostałych czterech działających na wyspie obozach. Ludzie często walczą o jedzenie, regularnie dochodzi tam do gwałtów, a nawet zabójstw.

- Życie tutaj to ciągła walka o jedzenie, o wodę, o szansę na umycie się, o miejsce do spania. Jesteśmy upokarzani każdego dnia. Nie do takiego świata uciekaliśmy z Afganistanu - opowiada Ismutallah Heideri, uchodźca z Afganistanu.

Władze Grecji rozpoczęły przewożenie około 1500 ubiegających się o azyl uchodźców i imigrantów z Lesbos do kontynentalnej części kraju, ale to nie rozwiązuje problemu. W ich miejsce wciąż napływają nowi.

"Tak nie można postępować"

- Z jednej strony mamy Europę odwracającą się plecami od problemu, z drugiej władze w Atenach, które też nie chcą migrantów na kontynencie, dlatego wszyscy oni zostają tu na wyspach. To nie fair, tak nie można postępować - uważa Konstantinos Moutzouris, gubernator Wysp Egejskich Północnych.

Grecja stała się obecnie najważniejszym punktem, przez który na terytorium UE docierają imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu. W 2019 roku przybyła tu ponad połowa spośród 63 tysięcy migrantów, którzy przedostali się do Unii drogą morską.

Na początku tygodnia pojawiła się szansa, że kraje takie jak Grecja czy Włochy otrzymają większą pomoc od pozostałych członków europejskiej wspólnoty. Na Malcie zawarto porozumienie dotyczące automatycznej relokacji wszystkich osób ubiegających się o azyl. Nie tylko tych, które otrzymały status uchodźcy.

- Poczyniliśmy dzisiaj znaczne postępy w kierunku nowego zestawu rozwiązań. Wzywam teraz wszystkie państwa członkowskie do przyłączenia się do nas w naszej pracy - apeluje Dimitris Avrampoulos, unijny komisarz do spraw migracji.

- To, co się tu stało, jest bardzo ważne. To pierwszy krok w stronę wspólnej europejskiej polityki migracyjnej. Wierze, że uda się nam, bo tylko wspólnie możemy rozwiązać ten problem - stwierdza Luciana Lamorgese, minister spraw wewnętrznych Włoch.

To wypowiedzi pełne optymizmu, ale podobne deklaracje składano już wielokrotnie i nie spotykały się one z unijna solidarnością. Zawarte na Malcie porozumienie musi zostać zaakceptowane przez wszystkich członków wspólnoty. Dyskusja na ten temat ma odbyć się na spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych 8 października w Luksemburgu.

Autor: Cezary Grochot / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS