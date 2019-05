"Mój mąż był jednym ze 157 pasażerów tego lotu". Francuzka żąda od Boeinga ponad ćwierć miliarda dolarów

- Ludzie widzą, że PiS to deweloperzy. Jak nie wieże, to jakieś działki - mówił w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS były szef minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. - Mamy wyjątkowo mściwą ekipę. Ludzie, którzy pracują w budżetówce, gdzie dokonano czystek, boją się powiedzieć, że nie popierają partii rządzącej, ale jak Polak pójdzie za kotarę, to nabierze odwagi i jestem spokojny o wyniki - stwierdził Sikorski, mówiąc o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Były polityk PO skomentował także kwestię ewentualnego kandydowania Donalda Tusk na prezydenta Polski. - Donald Tusk powinien wrócić, zostać prezydentem - powiedział Sikorski. - Tak, namawiam go - podkreślił.

