Samotny bój francuskiego księdza. Oskarżył arcybiskupa Lyonu o tuszowanie pedofilii

Budowlaniec, księgowy i policjant zagrali w reprezentacji Danii. To nie żart, tylko nietypowy skład na mecz towarzyski ze Słowacją. Profesjonalni piłkarze nie wystąpili na znak protestu. Walczą z Duńskim Związkiem Piłki Nożnej, oczywiście o pieniądze. W meczu ktoś jednak musiał zagrać, bo inaczej przepadłaby szansa na grę w eliminacjach do Euro 2020. Na boisku pojawili się więc piłkarze halowi, zawodnicy trzecioligowi i studenci. Przegrali, ale - trzeba to podkreślić - tylko 0:3. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

