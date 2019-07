Posłowie nie chcieli słuchać aktywistki. "Wszystkich nas musi zjednoczyć nauka"

- Wszyscy ekonomiści brytyjscy uważają, że brexit to jest tragedia - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Maciej Czajkowski, były dziennikarz BBC News. Odniósł się on także do przemówienia Borisa Johnsona, które, jego zdaniem, było spontaniczne. - W jakiejś mierze Johnson jest podobny do Trumpa - dodał Marek Ostrowski, dziennikarz tygodnika "Polityka".

