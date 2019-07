Rekordowa temperatura Morza Śródziemnego. Naukowcy przestrzegają

Jak uratować nasza planetę? Jeden z najbardziej genialnych pomysłów wydaje się też genialnie prosty - sadzić drzewa. Kłopot w tym, że trzeba by posadzić ich naprawdę bardzo dużo. Mowa nawet o miliardzie hektarów. To powierzchnia porównywalna z wielkością Stanów Zjednoczonych. Naukowcy ze Szwajcarii twierdzą, że to realne i dokładnie pokazali na mapie świata, gdzie można by to zrobić. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

