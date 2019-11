"Masz jeszcze czas, żeby zawrócić". Puolanka chce być znana jako światowe centrum pesymizmu

- Nabrałem wielkiej chęci, by odwiedzić to miejsce - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. wizerunku, mówiąc o fińskiej miejscowości Puolanka. - To pokazuje, że nie ma takiej rzeczy, na której się nie można wypromować - podkreślił. Fińskie miasto Puolanka chce się wypromować jako światowe centrum pesymizmu.

»