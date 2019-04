Zdjęcia z udawanych wakacji wielkim hitem. "To jest absurdalne"

Co najmniej 321 ofiar śmiertelnych i około 500 osób rannych. To bilans zamachów na kościoły i hotele na Sri Lance. Zamachów, przed którymi służby i władze były ostrzegane. Po pierwsze, jak podaje agencja Reutera, tamtejszy wywiad miał dostać ostrzeżenia od kolegów z Indii - na kilkanaście i na kilka dni przed atakiem, a także na kilka godzin przed pierwszą eksplozją. Ponadto miała być gotowa lista z nazwiskami potencjalnych zamachowców, ale nigdy nie dotarła do premiera kraju. Do masakry przyznaje się tzw. Państwo Islamskie, ale nie ma na to niezależnego potwierdzenia. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

