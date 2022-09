Europa nie wie, co robić z rosyjskimi uchodźcami. W Rosji poborowi mają sobie kupić tampony

Rosjanie, którzy nie popierają wojny Putina, do tej pory chcieli ją przeczekać. Jednak po ogłoszeniu mobilizacji uciekają z kraju. W Unii Europejskiej trwa spór o to, jak ich potraktować. Na razie poszczególne państwa podejmują własne decyzje. Hiszpania Rosjan przyjmuje, ale na przykład Litwa odmawia. Przyjmowania uchodźców z Rosji nie wykluczają Amerykanie. Tymczasem w Rosji od poborowych oczekuje się, że sami sobie kupią między innymi śpiwory, apteczki samochodowe i tampony. Tampony mają służyć do zatykania ran. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Mobilizacja w Rosji. Poborowi wysyłani bez przeszkolenia na front Ukraińcy odkryli kolejny zbiorowy grób w obwodzie charkowskim. Jednocześnie na okupowanych... Aleksander nie uciekł z Rosji. Decyzja Władimira Putina o mobilizacji rezerwistów zastała go na wakacjach w Czarnogórze. Małżeństwo wspólnie podjęło decyzję, że nie wrócą do kraju.

- Nie było sensu wracać, ja chcę żyć, nie chcę iść na wojnę. To nie nasza wojna, nie bronimy ojczyzny. Zaatakowaliśmy naszych sąsiadów, naszych braci. Chcemy okupować terytoria, które do nas nie należą i których w mojej ocenie nie potrzebujemy - mówi Aleksander.

Cały świat zastanawia się, co począć z ludźmi, którzy nie chcą umierać za Putina. Potraktować ich jak uchodźców? Dać im azyl? A może wydalić?

W Europie panuje rozdźwięk. Na przykład w Hiszpanii pojawiają się głosy, że "wszyscy Rosjanie, którzy podzielają wartości europejskie, mają u nas miejsce". Litwa z kolei zdecydowała inaczej. Zdaniem władz Rosjanie muszą zostać w ojczyźnie i walczyć przeciwko Putinowi.

- Nie można porównywać Ukraińców, którzy uciekają przed wojną, do ludzi, którzy przez siedem miesięcy nie zrobili nic. Siedzieli na kanapach, a teraz zauważyli, że wojna może jednak dotknąć ich osobiście i szukają możliwości ucieczki. Wcześniej nie protestowali przeciwko wojnie - Laurynas Kasčiūnas, litewski poseł.

USA przyjmą uciekinierów z Rosji?

Ze strachu przed wojskiem z Rosji uciekło co najmniej ćwierć miliona mężczyzn. Kazachstan, do którego zbiegło prawie 100 tysięcy Rosjan, ogłosił, że będzie dokonywał ich ekstradycji, jeśli będą poszukiwani przez władze swojego kraju. Problemu nie widzi Finlandia, bo i tak większość z prawie 50 tysięcy uciekinierów nie chce w niej zostać.

Reakcje w Rosji po ogłoszeniu mobilizacji. Protesty, wyjazdy, samookaleczenia Mobilizacja zarządzona przez Władimira Putina wywołała panikę u wielu Rosjan. Niemal natychmiast... Przyjmowania uchodźców z Rosji nie wykluczają Amerykanie. - Uważamy, że niezależnie od narodowości, każdy uciekający przed prześladowaniem może ubiegać się o azyl w Stanach Zjednoczonych i będziemy rozpatrywać każdy wniosek oddzielnie - przekazała Karine Jean-Pierre, rzeczniczka Białego Domu.

Argumentem za przyznaniem azylu z pewnością jest fala aresztowań w Rosji. Według ONZ już prawie 2,5 tysiąca osób trafiło do rosyjskich więzień za udział w protestach przeciwko mobilizacji.

- Aresztowanie ludzi tylko za to, że korzystali ze swojego prawa do pokojowego zgromadzenia, to bezprawne pozbawienie ich wolności. Wzywamy do natychmiastowego zwolnienia zatrzymanych - powiedziała Ravina Shamdasani, rzeczniczka Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

Na wyobraźnię Rosjan w wieku poborowym działają coraz liczniejsze nagrania w mediach społecznościowych, których autorzy pokazują prawdziwą, ponurą rzeczywistość rosyjskiej armii - wysyłanie na front ludzi bez przeszkolenia, fatalne wyżywienie, uzbrojenie i wyposażenie.

- Rekruci dostają instrukcję, co mają sobie kupić na front: śpiwory, koce turystyczne, lekarstwa, bandaże, opaski zaciskowe, apteczki samochodowe. Tak, nie przesłyszeliście się: apteczki samochodowe. Żołnierze mają też prosić swoje kobiety o tampony, żeby móc nimi zatkać rany - informuje w jednym nagraniu Ljubow Sobol, rosyjska opozycjonistka i współpracowniczka Aleksieja Nawalnego.

Mobilizacja odbije się na gospodarce

Ogłaszając częściową mobilizację, Władimir Putin sam sobie strzelił w stopę. W rosyjską gospodarkę wkrótce uderzy brak rąk do pracy. Coraz więcej firm wnioskuje o ochronę swoich pracowników przed poborem. Ostrzegają, że bez tego wkrótce w Rosji zabraknie wielu towarów.

Przez mobilizację w przyszłym roku może też zabraknąć rąk do pracy przy zbiorach.

- Zwracam się do gubernatorów i dyrektorów przedsiębiorstw rolnych. W ramach częściowej mobilizacji, powoływani są również rolnicy. Ich rodziny muszą otrzymać wsparcie. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę - przekazał prezydent Władimir Putin, ogłaszając mobilizację.

Autor: Jakub Loska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS