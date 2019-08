"To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za otyłość naszych dzieci"

Powstała specjalna aplikacja na smartfony, która ma pomóc dzieciom i nastolatkom kontrolować to, co jedzą. Wielu z nich je za dużo i niezdrowo. Aplikacja Kurbo jest bardzo prosta w obsłudze. Użytkownik zapisuje wszystko to, co zje, a aplikacja to ocenia. Jest ona płatna i już wzbudza kontrowersje. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»