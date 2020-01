"Zdałam sobie sprawę z tego, że nie mogę oddychać". Gwałtowna choroba wyniszcza płuca e-palaczy

Amerykanie dalej ograniczają sprzedaż e-papierosów, zakazują też wkładów smakowych. Zawarte w nich olejki mogły przyczynić się do śmierci 55 osób. Zapadły one na tajemniczą i gwałtowną chorobę wyniszczającą płuca. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

17-latka regularnie paliła e-papierosy. "Uszkodzenie tkanki płucnej" E-papierosy jak e-rozrywki. Dla wielu są atrakcyjniejsze od tych tradycyjnych. Sięgają po nie... Ich doświadczenia z e-papierosami są bardzo podobne.

- Zauważyłem, że nie mogę oddychać tak głęboko jak wcześniej, czułem się źle. W końcu rzuciłem to na dwa miesiące, ale byłem okropny dla wszystkich wokół. Miałem ochotę krzyczeć - mówi 17-letni William Smith.

- Obudziłam się i zdałam sobie sprawę z tego, że nie mogę oddychać. Ludzie zazwyczaj mają taki problem, gdy palą. Szybko połączyłam fakty, bo przecież ja paliłam elektroniczne papierosy. Nie mam pojęcia, dlaczego to robiłam - wspomina 18-letnia Simah Herman.

Tych dwoje nastolatków wapowało, czyli paliło e-papierosy. Williamowi udało się je rzucić, zanim poczuł, że nie jest w stanie oddychać. Simah trafiła do szpitala. Jej stan był ciężki.

- Podawano jej 8 różnych kroplówek, miała pokłute całe ciało, ręce, nogi, wokół niej było mnóstwo różnych kabli, ciągle coś jej podawali i zupełnie nie wiedzieli, co ją zatruwa. W końcu uświadomili sobie, że chodzi o e-papierosy - wspomina Stacy Herman, matka 18-latki.

Popularne wśród młodych ludzi

E-papierosy, a w szczególności te smakowe, z owocowymi i mentolowymi wkładami, stały się w Stanach Zjednoczonych szalenie popularne wśród nastolatków. Używa ich pięć milionów dzieci i nastolatków, z czego milion wapuje codziennie.

- Wiele badań pokazuje, że choćby smak wiśniowy dodawany do e-papierosów kończy się wdychaniem toksycznego diacetylu - twierdzi dr hab. Łukasz Balwicki, ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia.

- Wapowanie to rzekomo wdychanie pary wodnej. W rzeczywistości w tych produktach nie ma wody. To wszystko chemikalia, bardzo silny kwas i wyjątkowo wysoka zawartość nikotyny - mówi dr Jonathan P. Winickoff, pediatra.

Produkty dostępne praktycznie wszędzie od ręki ściągnęły na siebie swoją uwagę, gdy w kraju z powodu niezidentyfikowanej choroby płuc zmarło 55 osób. Część środowisk medycznych zgony powiązało właśnie z paleniem e-papierosów, ale za bezpośrednie problemy ze zdrowiem miał odpowiadać konkretnie jeden olej - olej z konopi z octanem witaminy E.

- Większość osób z uszkodzonymi płucami stosowała roztwory zawierające THC. Tak było w przypadku 70-80 procent osób. 20-30 procent mogło tego nie zgłosić, ale tego do końca nie wiemy - twierdzi dr Taylor Hayes z amerykańskiej organizacji medycznej Mayo Clinic.

THC to tetrahydrokannabinol, główna substancja psychoaktywna zawarta w konopiach.

Nowe regulacje

Amerykańska Agencja Żywności i Leków zdecydowała się wycofać ze sklepów małe wkłady ze smakami owocowymi i miętowymi. Podniesiono też minimalny wiek konieczny do zakupienia tych produktów z 18 do 21 roku życia. Za miesiąc e-papierosy w USA będą też dostępne jedynie w specjalnych punktach, a nie, jak jest obecnie, na stacjach benzynowych czy osiedlowych sklepach.

- Nikt nie wie, jak wpłynie na nas długotrwałe wapowanie, bo nie ma badań, nie ma informacji o szkodliwości tych substancji. Wszyscy wiemy, że palenie powoduje raka płuc, ale nikt nie wie, co powoduje palenie e-papierosów - komentuje Simah Herman.

Prezydent Donald Trump zapowiadał znacznie bardziej restrykcyjne regulacje. Wyroby smakowe miały całkowicie zniknąć z amerykańskiego rynku, ale ten rynek jest potężnym wpływowym biznesem, który zapewnia wielu ludziom pracę.

Autor: Justyna Zuber / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS