Charlotte urodziła się bez przedramienia. Prokuratura bada dziwne deformacje rąk u dzieci we Francji

Dawał taki zastrzyk, by układ krążenia pacjenta przestawał działać. Robił to, bo czerpał przyjemność z przeprowadzania reanimacji. W ten sposób zmarło sto osób. Niemiecki pielęgniarz Niels Hoegel przyznał się do winy we wtorek przed sądem w Oldenburgu. To trzeci proces 41-latka, w jednym z poprzednich został już skazany na dożywocie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

