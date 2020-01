Dwóch papieży, celibat i debata, jakiej jeszcze nie było

Kontrowersyjna książka o celibacie. Benedykt XVI chce usunięcia wizerunku z okładki Kontrowersje wokół książki, która dopiero ma się ukazać. "Z głębi naszych serc: kapłaństwo,... Benedykt XVI był pierwszym od 700 lat papieżem, który ustąpił z urzędu. Kiedy abdykował obiecał, że ukryje się przed światem i będzie posłuszny wobec swojego następcy.

Swojej obietnicy nie dotrzymał. Udzielił kilku wywiadów, a niedługo ukaże się książka, w której bezkompromisowo staje w obronie celibatu. Część opinii publicznej traktuje ją jako wystąpienie przeciwko papieżowi Franciszkowi.

- Ta książka jest ważna ze względu na moment, w którym się ukazuje, bo papież Franciszek rozważa właśnie propozycję z październikowego synodu - czy starsi, żonaci mężczyźni mogą zostać księżmi - wyjaśnia Philip Pullella, korespondent agencji Reutera w Watykanie.

W Amazonii istnieje potężny kryzys powołań, w niektórych miejscach ksiądz jest obecny raz w roku, przez co wierni pozbawieni są dostępu do sakramentów. Dlatego rozwiązaniem mogłoby być dopuszczenie do stanu duchownego żonatych mężczyzn.

Światowe media o książce

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze, że Joseph Ratzinger wbił Franciszkowi otwarcie nóż w plecy.

Tak mocne oceny stoją w kontrze do deklarowanej serdecznej zgody pomiędzy obecnym i byłym zwierzchnikiem kościoła. Franciszek wbrew przypisywanym mu intencjom określa się jako obrońca celibatu.

- Osobiście wierzę, że celibat jest darem dla Kościoła, nie zgadzam się by zezwolić na wybór w tej kwestii. Taką możliwość można rozważyć jedynie w bardzo trudno dostępnych miejscach - mówił papież Franciszek w styczniu 2019 roku.

Kwestia celibatu wśród księży

Benedykt XVI: nie da się realizować obu powołań - kapłaństwa i małżeństwa Były papież Benedykt XVI w najnowszej książce broni celibatu kapłańskiego. Jej fragmenty zostały... Ultrakonserwatywni biskupi obawiają się że uchylenie obowiązku celibatu w Amazonii czy innych odległych miejscach może stać się furtką do jego faktycznego zniesienia. Jednak, jak podkreślają eksperci, taka furtka istnieje już od dawna - bo w kościele katolickim celibat nie jest dogmatem.

- Również w Kościele katolickim istnieją kapłani, którzy są mężczyznami żonatymi. Tak się dzieje w kościołach wschodnich, tak się dzieje na przykład w ordynacie dla byłych anglikanów. Tak się dzieje w poszczególnych przypadkach, kiedy na przykład pastor protestancki przechodzi na katolicyzm - tłumaczył ojciec Stanisław Tasiemski z Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Papież Franciszek nawet, gdyby chciał znieść celibat stanąłby przed potężnym wyzwaniem. Bo dopuszczenie księży do zawierania małżeństw, to nie tylko kwestia tradycji i moralności, ale i potężne wyzwanie organizacyjne.

- To jest też kwestia funkcjonowania takiego normalnego księży. Teraz trzeba by było zrobić jakąś reformę parafii, finansów. Jak na przykład utrzymać rodzinę księdza, co z żoną księdza, co z dziećmi? Ja nie wiem czy Kościół jest gotowy na takie zmiany - mówił doktor Piotr Kosiak, teolog, biblista z Uczelni Korczaka.

Kiedy wokół książki "Z głębi naszych serc" wybuchł skandal, papież Benedykt XVI zażądał, by wydawca usunął z niej jego imię jako współautora.

Sekretarz papieża seniora twierdzi, że główny autor książki ultrakonserwatywny kardynał Robert Sarah jedynie cytował słowa Benedykta XVI.

Autor: Jakub Loska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS