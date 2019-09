Jeden wykorzystał dzieci 285 razy, drugi 147 razy. Dwaj niemieccy pedofile skazani

Apelacja kardynała odrzucona. Skazany na sześć lat za pedofilię pozostanie w więzieniu Australijski sąd odrzucił w środę apelację kardynała George'a Pella i utrzymał wydany w marcu...

ZOBACZ CAŁY ODCINEK "FAKTÓW O ŚWIECIE" W TVN24GO

Niemiecki sąd skazał Andreasa V. i Mario S. Oskarżeni zostali uznani winnymi setek gwałtów na dzieciach. Niektóre z ich ofiar były w wieku przedszkolnym.

- Sąd skazał Andreasa V. na 13 lat pozbawienia wolności za 285 przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci. Jego wspólnik, Mario S., usłyszał wyrok dwunastu lat za 147 przypadków wykorzystywania. Po odbyciu kary obaj mężczyźni zostaną skierowani do zakładu zamkniętego - poinformował Wolfram Wormuth, rzecznik Sądu Okręgowego w Detmold.

Andreas V. i Mario S. swoje przestępstwa uwieczniali na zdjęciach i filmach. Ofiary przyprowadzała przybrana córka jednego z nich, która też była wielokrotnie gwałcona. Prawnicy pokrzywdzonych i ich rodzin mówią, że o tym, co znajdowało się w aktach sprawy, długo nie zapomną.

- Cieszę się, że to już koniec, ale nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie wymazać z pamięci to, co tu zobaczyłem - powiedział prawnik dziesięcioletniej ofiary, Roman von Alvensleben.

Sąd doliczył się 34 poszkodowanych dzieci, zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Z przedstawionych dowodów wynika, że mężczyźni działali na przestrzeni kilkunastu lat. Do pierwszej zbrodni doszło w 1998 roku, do ostatniej potwierdzonej - w roku 2008. Wszystko działo się głównie w rozpadającej się przyczepie jednego ze sprawców, na kempingu w mieście Lügde.

- Moi klienci będą musieli radzić sobie ze skutkami tych przestępstw do końca swoich dni. My, dorośli, ledwo jesteśmy w stanie mówić o tym, co ich spotkało. A proszę sobie wyobrazić, że te skrzywdzone dzieci będą musiały żyć z tym przez całe swoje życie - podkreślił pełnomocnik dwóch ofiar, Thorsten Fust.

Pytania o bezczynność

Milion złotych dla ofiary księdza gwałciciela. Sprawa wraca do sądu Czy Pani Katarzyna, która latami była gwałcona przez księdza, będzie musiała oddać milion złotych... Oskarżeni Andreas V. i Mario S. od razu przyznali się do winy. Ich obrońcy nie wnieśli sprzeciwu wobec wyroku.

- Wielokrotnie na sali sądowej mieli okazję zmierzyć się z tym, co zrobili. Wyrok nie był zaskakujący. Byli na to przygotowani - stwierdził obrońca Mario S., Jürgen Bogner.

Nawet gdy sprawa dopiero ruszała, adwokaci z niecodzienną szczerością odpowiadali na pytania dziennikarzy.

- Gdybym był prokuratorem w tej sprawie, też wniósłbym o 13 lat więzienia i dożywotni pobyt w zakładzie zamkniętym. To dla każdego jasne: jeśli ktoś dopuścił się kilkuset przestępstw pedofilskich, to nawet długi pobyt w więzieniu go nie zmieni - powiedział obrońca Andreasa V., Johannes Salmen.

Dziennikarze pytają jeszcze o coś innego: co zaniedbało niemieckie państwo, że nie uchroniło dziesiątek dzieci. Jak to się stało, że pedofile bezkarnie gwałcili je przez wiele lat? Jak to możliwe, że jeden z nich sprawował opiekę nad przybraną córką?

Media piszą, że na początku śledztwa zniknęła część materiałów dowodowych. Tymi wątkami ma zająć się lokalna komisja śledcza.

Autor: Justyna Zuber / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS