Bagaż cenniejszy niż życie? Dramatyczna ewakuacja z płonącego samolotu

Piorun, panika, niepoprawne manewry i ewakuacja. "Z 78 osób na pokładzie przeżyło 37" Zaledwie kilka minut po starcie w samolot Aerofłotu uderzył piorun. Doszło do awarii systemów... Dramatyczna próba lądowania. Samolot z wielką siłą i prędkością uderza o pas i odbija się od niego. Na amatorskich nagraniach z moskiewskiego lotniska Szeremietiewo widać, że dopiero wtedy pojawiają się płomienie. W środku trwała walka o życie pasażerów i załogi.

- Wszyscy zaczęli wrzeszczeć, że się palimy, ale otwartego płomienia w samolocie nie było. Chwilę później pasażerowie mówili, że zaczęły się topić okna samolotu. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Każdemu pomagałam w ucieczce, każdego łapałam za kołnierz, żeby nie opóźniali ewakuacji - relacjonuje przebieg akcji Tatiana Kasatkina, stewardesa.

Ci, którym udało się uciec, opowiadali, że żyją tylko dzięki stewardesom, które stały w dymie, w ciemnościach i pomagały im trafić do napompowanych trapów i zjechać po nich na płytę lotniska.

- Na pokładzie było 73 pasażerów i pięciu członków załogi. 37 osób zostało uratowanych. Są przy nich psychologowie - mówi Jelena Markowskaja z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.

- Ranni mają głównie poparzenia. Podtruli się toksycznym dymem, są potłuczeni i w szoku - opowiada Amiran Rewiszwili z Instytutu Chirurgii w Moskwie.

"Piloci stracili kontrolę nad samolotem"

Ogromne płomienie i chmura dymu. Śledczy pokazują nagranie katastrofy Z olbrzymią prędkością, w kłębach czarnego dymu i ognia, samolot sunie przez pas startowy... Samolot Suchoj Superjet 100 był w powietrzu niecałe 30 minut. Według relacji świadków, tuż po starcie zaczął zataczać kręgi i następnie gwałtownie stracił wysokość. Agencje podają, że w maszynę trafił piorun. Uszkodzone zostały systemy elektroniczne i załoga nie miała kontaktu z ziemią.

- Jasny błysk, huk, przejście na awaryjny system sterowania, straciliśmy łączność radiową, którą potem tylko częściowo udało się wznowić - opowiada o całej sytuacji Denis Jewdokimow, kapitan samolotu.

- Samo lądowanie było okropne. Być może piloci stracili kontrolę nad samolotem, ale to mało prawdopodobne. Oni dwa razy podchodzili do lądowania i za każdym razem ich działania były dramatycznie fatalne. A więc ogarnęła ich panika. A przecież nie działo się nic złego, mieli czas i pełne zbiorniki paliwa. To wszystko świadczy o braku profesjonalizmu - uważa Magomed Tołbojew, były pilot doświadczalny.

Uderzenia piorunów w samoloty zdarzają się dość często. Często na pokładzie nawet tego nie czuć i loty są kontynuowane, a maszyny sprawdzane są po wylądowaniu.

- Nie raz okazuje się, że jest nawet w nich kilka dziur, coś jest przypalone. Natomiast maszyny są już w tej chwili tak zbudowane, że nie zagraża to bezpieczeństwu lotu - tłumaczy kapitan Robert Zawada, były pilot wojskowy.

Samolot krążył i w końcu z pełnymi zbiornikami paliwa uderzył o ziemię. Bez kontaktu z kontrolerami lotów załoga nie zdecydowała się na zrzucenie paliwa nad Moskwą. Po odbiciu się od ziemi podwozie złamało się, wypłynęło paliwo i zapaliły się silniki.

"Działali niezgodnie z instrukcjami"

Katastrofa w Moskwie. Media: ofiar mogło być mniej Katastrofa lotnicza w Moskwie. W trakcie awaryjnego lądowania na lotnisku Szeremietiewo zginęło... - Pilot powinien być przygotowany na każdą awaryjną sytuację. A tutaj widać panikę. Oni w powietrzu wykonywali jakieś zwroty nad lotniskiem, działali niezgodnie z instrukcjami i lądowali ze zbyt dużą prędkością. A to zawsze kończy się "kangurem" - mówi Władimir Gordiejew, były pilot doświadczalny.

Według agencji tak dużej liczby ofiar można było uniknąć. Cześć pasażerów uciekła na własną rękę. Część z przedniej części samolotu, zamiast uciekać i pozwolić uciec innym, zaczęła wyciągać ze schowków nad siedzeniami swoje bagaże. Tym samym zablokowali korytarze ewakuacyjne. Ci, którzy byli dalej od wyjść, tracili przytomność w gęstym, trującym dymie.

- Tak na oko widzę, że niektórzy mieli po dwie, trzy sztuki tego bagażu, co jest niezgodne z przepisami. Wielkość tego bagażu również nie jest zgodna z przepisami. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wyciągnięcie takiego bagażu z luku zajmuje około dwóch, trzech sekund. Następnie ten bagaż musi być położony na tym trapie, po którym się zjeżdża. To kolejne dwie, trzy sekundy. Proszę mi wierzyć, każdy taki jeden bagaż, wyciągnięty z tego samolotu, to jest jedna ofiara lub dwie śmiertelne. Za jeden bagaż, bo to jest czas - tłumaczy Michał Andrachiewicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa w lotnictwie.

Pojawiają się zarzuty, że strażacy, którzy przyjechali na miejsce, by gasić płonący samolot, nie przystąpili od razu do akcji i być może nie mieli odpowiedniego sprzętu. Śledczy badają rejestratory lotów, nagrania rozmów z kontrolerami, nagrania z kamer, przesłuchują świadków, pracowników lotniska. Zbadają też paliwo.

- Bierzemy pod uwagę niewystarczające kwalifikacje pilotów, kontrolerów i osób przeprowadzających oględziny techniczne, ale też usterkę samolotu i niesprzyjające warunki pogodowe - informuje Swietłana Pietrienko z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.

Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoje dzieci, jest też jedna osoba z personelu pokładowego. Większość ofiar pochodzi z Obwodu Murmańskiego. Ogłoszono tam trzydniową żałobę.

Autor: Anna Czerwińska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS