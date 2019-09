"Mój syn nagle zniknął. Słyszałem, jak krzyczał: 'tato, tato!'". Wstrząsające relacje ofiar huraganu Dorian

W tym roku zanotowano 1500 śmierci więcej, niż przeciętnie w miesiącach letnich. Najnowsze dane na ten temat podała francuska minister zdrowia. Co ważne - to wynik dziesięć razy mniejszy niż w roku 2003 roku, gdy kraj też nawiedziła fala gorąca. Wtedy zmarło 15 tysięcy osób. Minister ocenia, że ten, o wiele lepszy wynik, to skutek podjętych przez Francję środków zapobiegawczych. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

