Ogniska odry w Europie. "Obrona przed tą chorobą jest niemożliwa"

Komórki. Kiedyś służyły do tego, żeby z nich zadzwonić. Potem były SMS-y, następnie MMS-y. Do tego doszły maile, media społecznościowe, internet, zdjęcia, selfie, filmiki, aplikacje do biegania, gotowania i wszystkiego czego dusza zapragnie. Niektórzy mają jednak dość i chcą odwyku od nałogowego zerkania w telefon - a skoro tak - to biznes zwietrzył swoją szansę. Wracamy do początków, czyli do łask wraca zwykła komórka - do dzwonienia. Sprzedaż takich prostych aparatów rośnie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

