"Polskę uważa się za kraj egoistyczny"

Prawa ręka Kim Dzong Una w Nowym Jorku. A to oznacza, że przygotowania do czerwcowego szczytu nabierają tempa. Kim Jong Czol to wierny sługa kolejnych władców Korei Północnej. Od trzech pokoleń doradza kolejnym dyktatorom. Sam fakt, że to właśnie on przyjeżdża na negocjacje, wskazuje na to, jak bardzo Kim Dzong Unowi zależy na uściśnięciu dłoni Donaldowi Trumpowi. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

