Cierpi na porażenie mózgowe, w rosyjskim ostrzale stracił 10-letniego syna. "Od tamtej pory żona płacze codziennie"

Zawody, praca i kochająca rodzina - tak wyglądało życie Maksyma. Mężczyzna cierpi na porażenie mózgowe, ale mimo to realizował swoją biegową pasję. Dwa lata temu w Kijowie pokonał nawet dystans 100 kilometrów.

24 lutego, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, wszystko przepadło. - Nie wierzyłem, że może dojść do czegoś takiego, że brat napadanie na brata, sąsiad na sąsiada - mówi Maksym.

Maksym mieszka w Czernichowie. Wraz z rodziną przez ponad miesiąc żył w oblężonym przez Rosjan mieście.

- Codziennie nadlatywały samoloty i zrzucały bomby. Artyleria ciągle prowadziła ostrzał. Bomby spadały na domy, ludzie ginęli - opowiada.

Kryjówką rodziny Maksyma stał się domowy korytarz. Zejście do piwnicy nie było możliwe, bo jego 10-letni syn, Dmytro, chorował na autyzm i bardzo źle znosił długie godziny w schronie.

- Na początku wojny, za każdym razem, gdy ogłaszano alarm, chowaliśmy się do schronu. Tak było przez kilka dni. Mój 10-letni syn nie mógł wysiedzieć tam więcej niż dwie godziny, więc podjęliśmy decyzję, że będziemy ukrywać się w korytarzu naszego mieszkania - opowiada Maksym.

Stracił syna

16 marca rosyjskie bomby zaczęły spadać na osiedle, gdzie mieszka Maksym. Cała rodzina była wtedy na spacerze.

- Nagle usłyszeliśmy, że zaczyna się ostrzał. Schowaliśmy się w naszym budynku na klatce schodowej. Było tam wiele osób. Gdy wszystko ucichło poszliśmy do domu i położyliśmy się spać w ubraniach. Dimie udało się zasnąć - wspomina ukraiński biegacz.

Jak opowiada Maksym, w nocy bomby zaczęły znowu spadać.

- Pobiegłem do sąsiadki. Zdecydowaliśmy się, że znowu ukryjemy się na klatce schodowej. W pewnym momencie bomba eksplodowała niedaleko drzwi. Usłyszałem ogromny hałas. Drzwi wleciały do środka. Nie wiedziałem, co się stało. Usłyszałem krzyk żony: "moja noga". Rozejrzałem się po klatce, syn leżał w kałuży krwi. Odłamki wbiły mu się w głowę - opowiada Maksyma.

"Strzelali z gradów i czołgów w to miejsce. Tu byli tylko cywile" Charków, Borodzianka, Bucza - to tragiczne symbole okrucieństwa rosyjskiego ataku na Ukrainę,... Rodzinie pomogli dwaj wolontariusze. Zabrali syna i żonę w bezpieczne miejsce.

- Żonę i syna przewieziono do szpitala. Dmytro trafił na intensywną terapię. Każdego dnia ich odwiedzałem. Najpierw pytałem lekarzy o syna, a później siedziałem z żoną. Mieliśmy nadzieję, że Dmytro odzyska przytomność. Po tygodniu, 23 marca, usłyszałem od lekarzy, że synek nie żyje. Nie wiedziałem, jak to powiem żonie. Gdy wszedłem do jej sali, to powtarzałem: musimy uratować ciebie. Ona zrozumiała, co się stało. Od tamtej pory żona płacze codziennie - mówi ukraiński biegacz.

10-letniego Dmytra pochowano dopiero, gdy rosyjscy żołnierze wycofali się z Czernichowa. Wcześniej przez ostrzał to nie było możliwe. Po pogrzebie Maksym szukał ratunku dla żony - kobiecie groziła amputacja nogi.

- Operacja się udała. Lekarze uratowali nogę żony, ale potrzebne są jej jeszcze dwa zabiegi - jeden za cztery miesiące, a drugi za rok. Potem czeka ją długa rehabilitacja - mówi Maksym.

Teraz mężczyzna stara się zacząć nowe życie. Wierzy, że żona szybko stanie na nogi, a on wróci do biegania. Jak mówi, każdy kilometr będzie poświęcał Dmytrowi.

- Wygramy tę wojnę, wszystko będzie dobrze. Odbudujemy kraj i będziemy rozkwitać - dodaje mężczyzna.

Autor: Hubert Kijek / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS