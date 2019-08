Nawet prokurator chciał jej uwolnienia. Miała 14 lat, gdy zastrzeliła mężczyznę, który kupił ją dla seksu

ZOBACZ CAŁY ODCINEK "FAKTÓW O ŚWIECIE" W TVN24GO

Gdyby w 2004 roku w stanie Tennessee obowiązywało obecne prawo, Cyntoia Brown byłaby potraktowana jako ofiara handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego. Ale usłyszała wyrok dożywocia za morderstwo. Ostatnich niemal 15 lat spędziła w więzieniu dla dorosłych kobiet. 30 latka warunkowo wychodzi na wolność.

- To było okropne. Nie można tego w żaden sposób usprawiedliwić - opowiadała Cyntoia Brown, która jako nastolatka została zmuszona do prostytucji. Doświadczała przemocy fizycznej i seksualnej. Miała 14 lat kiedy zastrzeliła 43-letniego mężczyznę, który zmuszał ją do seksu. Trzy siostry zabiły ojca, który je katował i gwałcił. Grozi im wiele lat więzienia Trzy siostry, ofiary przemocy domowej, zmówiły się i zabiły oprawcę - własnego ojca. Grozi im za...

Mocna kampania

Do wyobraźni przemawia opis kampanii, która w Internecie nawoływała do uwolnienia kobiety.

"Wyobraź sobie, że masz 14 lat i jesteś pod kontrolą alfonsa o ksywie "Podżynacz gardeł". Po wielu dniach gwałcenia i narkotyzowania kupuje cię 43-letni napastnik i zabiera do swojego domu, by wykorzystać cię seksualnie. Znajdujesz w sobie odwagę, by walczyć. Strzelasz do niego i go zabijasz. Trafiasz do aresztu, skazują cię na dożywocie i idziesz do więzienia" - brzmi fragment kampanii.

Wstrząsająca sprawa po raz pierwszy została nagłośniona w 2011 roku w filmie dokumentalnym "Historia Cyntoi". Przez lata w walkę o uwolnienie kobiety angażowały się tysiące ludzi, w tym celebryci jak Rihanna, Kim Kardashian, czy Lebron James.

"Druga szansa"

W obronie Cyntoi stanął nawet prokurator, który przed laty miał udział w jej skazaniu.

Aktu oskarżenia wysłuchał bez emocji. Ruszył proces o zabójstwa w Cerekwicy Starej Ruszył proces zabójcy z Cerekwicy Starej. Eryk J. zabił rodziców swojej dziewczyny, próbował... - Gdybym wtedy wiedział o niej to co wiem teraz, nigdy nie starałbym się o jej skazanie. Absolutnie wspieram ją i uważam, że zasłużyła na drugą szansę - przekonuje Preston Shipp, były prokurator.

W styczniu gubernator stanu Tennessee zdecydował o ułaskawieniu Cyntoi Brown. W uzasadnieniu napisał: "Jej przemiana budzi nadzieję".

Cztery lata temu kobieta zaocznie ukończyła studia, napisała książkę. Zza krat pomagała nieletnim, którzy wpadli w konflikt z prawem. Dla obrońców praw człowieka jej historia stała się symbolem.

- Musimy przebudzić się jako naród i zmienić drakońskie prawo, które pozwala na to, by dzieci trafiały do więzień z dorosłymi - mówi Houston Gordon, prawnik i obrońca praw człowieka.

Gdyby nie ułaskawienie, Cyntoia Brown mogłaby ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 51 latach odbycia wyroku. Na wolności będzie musiała pracować lub uczyć się, spotykać się z terapeutą, czynnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności.

Autor: Jakub Loska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS