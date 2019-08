Zdjęcie, które stało się symbolem. Pięciolatka z Syrii zginęła, ratując małą siostrzyczkę

Wojska Asada i Putina bombardują szkoły, szpitale i domy. Podsekretarz ONZ Mark Lowcock nazywa to, co dzieje się w Idlibie w Syrii, rzezią. Od kwietnia zginęło tam co najmniej 450 cywilów. Przemoc wobec dzieci wzrosła nie tylko w Syrii. Na całym świecie coraz więcej dzieci cierpi z powodu konfliktów zbrojnych. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Zdjęcie zrobione w zbombardowanym mieście Ariha w prowincji Idlib stało się symbolem wojny domowej w Syrii. Przedstawia ruiny zbombardowanego domu. Na rumowisku jest pięcioletnia Reham, która trzyma za koszulkę swoją siedmiomiesięczną siostrzyczkę o imieniu Tuqa. Zrozpaczony mężczyzna, który stoi wyżej na kupie gruzu, jest ich ojcem. Moment później obie dziewczynki spadły na ulicę.

Reham straciła życie w wyniku upadku, natomiast Tuqa trafiła do szpitala. Mama dziewczynek zginęła chwilę wcześniej podczas bombardowania.

Dzieci z północno-zachodniej Syrii znalazły się w środku ofensywy, która trwa od końca kwietnia. Są niedożywione, nie mają dostępu do opieki medycznej, nie chodzą do szkoły, straciły domy.

Idlib bombardują siły prezydenta Baszara al-Asada i sojuszniczej Rosji, by oczyścić prowincję z rebeliantów i dżihadystów. Mimo apeli ONZ naloty nadal wymierzone są też w szkoły i szpitale.

"Rzeź"

Podsekretarz ONZ Mark Lowcock w swoim wystąpieniu nazwał naloty "rzezią" i zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. - Czy wysłuchacie krzyku dzieci z Idlib, czy znów odwrócicie wzrok? - zapytał.

Organizacja Save the Children alarmuje, że wznowiona w tym roku ofensywa syryjskiej armii w prowincji Idlib jest wyjątkowo brutalna. Liczba dzieci zabitych od kwietnia tego roku przewyższa liczbę zabitych dzieci w tym regionie w całym 2018 roku.

Pięciolatka próbuje ratować siostrzyczkę. Dramatyczne zdjęcie ze zbombardowanego miasta Pięciolatka trzyma młodszą siostrę za koszulkę. Niemowlę wisi pięć pięter nad ziemią. Ojciec... Z danych organizacji Save the Children wynika, że od końca kwietnia w prowincji Idlib w wyniku działań zbrojnych zginęło co najmniej 400 osób, w tym 90 dzieci. 440 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Od 24 czerwca co najmniej 33 dzieci zostały zabite, w porównaniu do 31 dzieci zabitych w 2018 roku.

Przerażające liczby

Sekretarz ONZ ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych Virginia Gamba opublikowała raport, z którego wynika, że na całym świecie w ubiegłym roku w konfliktach zbrojnych zmarło lub zostało rannych 12 tysięcy dzieci. Przemocy doświadczyło 24 tysiące dzieci. Są zabijane, gwałcone, okaleczane, zmuszane do walki. Zanotowano ponad 2,5 tysiąca przypadków przemocy seksualnej wobec chłopców i dziewcząt. Uważa się jednak, że ich liczba jest niedoszacowana.

Przede wszystkim w Syrii, w Nigerii i w Somalii dzieci są wykorzystywane na froncie. Taki los spotkał 20 tysięcy najmłodszych.

- W Somalii zabito lub okaleczono ponad 1000 dzieci. 2300 dzieci zostało zmuszonych do walki. (...)

Miało tam miejsce 77 ataków na szkoły. (...) Porwanych zostało 11 609 dzieci - powiedziała Virginia Gamba.

Dzieci bez edukacji

"Izraelska agresja" w Syrii. "Niektóre rakiety zostały zestrzelone, inne trafiły w swoje cele" Syryjskie media podały, że Izrael przeprowadził w środę nad ranem atak rakietowy na pozycje sił... W Afganistanie i w Syrii odnotowano największą liczbę ataków na szkoły i szpitale od początku konfliktów w tych krajach. W Mali wojsko zamknęło 827 szkół. To tylko niektóre dane. Raport nie obejmuje wszystkich terenów.

- Sekretarz generalny ONZ poprosił mnie, bym przeanalizowała wszystkie przypadki obrażeń palestyńskich dzieci spowodowanych przez siły izraelskie. Bardzo poważnie wzywa obie strony do przestrzegania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego - oświadczyła Virginia Gamba.

Nawet gdy opuszczą strefę wojny, koszmar dzieci nie kończy się. Trafiają do obozów dla uchodźców, jak ten w Al-Haul w Syrii. Mieszkają tam dzieci z 62 krajów. Na kilkadziesiąt tysięcy dzieci tylko trzy tysiące z nich chodzą do szkoły.

- Te dzieci rosną w środowisku, gdzie wszystkie konflikty i problemy rozwiązuje się przez przemoc. (...) Nikt nie jest tu taki sam. Jedne dzieci są bardziej, inne mniej zarażone ekstremizmem. Dlatego edukacja jest dla nich absolutnie fundamentalną sprawą - skomentował Fran Equiza, przedstawiciel UNICEF w Syrii.

Mówi się o nich "dzieci wojny". To właśnie one najbardziej cierpią na skutek konfliktów i płacą za nie najwyższą cenę.

