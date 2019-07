08 lipca 2019, 20:30

Jak zachować się podczas zamachu? Brytyjscy antyterroryści publikują instrukcję

Uciekaj, kryj się, alarmuj - to podstawowe zasady jeśli znajdujemy się w miejscu, w którym dochodzi do zamachu. Te właśnie zasady w specjalnym nagraniu przypominają brytyjscy antyterroryści. Filmik skierowany jest do Brytyjczyków, którzy spędzają wakacje w kurortach lub hotelach i został przetłumaczony na kilkanaście języków, by również obsługa wiedziała, co zrobić, jeśli dojdzie do najgorszego. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.