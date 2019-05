Infrastruktura, edukacja, kultura. Chińska ekspansja w Afryce

Artykuł TVN24 ("Uzależnienie od chińskiego importu budzi poważne obawy". Raport parlamentarnej komisji w USA): 883412

Oglądaj "Fakty o Świecie" TVN24 BiS od poniedziałku do piątku o 20:20 w TVN24 BiS

Kiedyś angielski i francuski, dziś językiem przyszłości w Afryce jest chiński. Uczą się go i dorośli, i dzieci. Najmłodszym podobno nie sprawia żadnego problemu.

W Ugandzie chiński, a dokładnie mandaryński, to najpopularniejszy język obcy. Szkoły, w którym jest nauczany, wyrastają jak grzyby po deszczu. Koszt podręczników i pensje nauczycieli pokrywają Chińczycy.

Do udziału w zajęciach nikogo nie trzeba specjalnie zachęcać. Dorosłym nauka trudnego języka przynosi korzyści niemal natychmiast, bo chińskie wpływy widać tam na każdym kroku. Pekin zbudował w Ugandzie drogi i elektrownie. Niemal każda inwestycja jest finansowana przez Chiny. W zamian kraj zalewają chińskie towary.



Młodzi mają szansę znaleźć pracę praktycznie tylko w firmach funkcjonujących na styku Afryka-Azja. - Dorastający ludzie nie wiedzą, co Europejczycy robili tu 40 lat temu. Widzą za to to, co dzieje się teraz - podkreśla Grace Baguma, kierująca Narodowym Centrum Rozwoju Programów Nauczania w Ugandzie.

Uganda jest doskonałą ilustracją rozpoczętej w XXI wieku chińskiej ekspansji w całej Afryce. To nie tylko koleje i drogi. Pekin udziela państwom afrykańskim nieoprocentowanych pożyczek. Nie boi się anulować długów, czasem daje nawet żywą gotówkę.

W zamian zadłużone kraje afrykańskie niemal całkowicie oddają Chinom kontrolę nad swoimi zasobami naturalnymi. - Jeśli Europa, czy świat Zachodu, nie zareaguje, to w 2030 roku będzie to już kontynent chiński - przekonuje Radosław Pyffel, kierownik studiów chińskich w Akademii L. Koźmińskiego.

Wymarzony inwestor



Artykuł TVN24 (Cała Afryka zjechała do Pekinu. Xi oferuje wielkie pieniądze): 865758

Dla większości afrykańskich rządów Pekin to wymarzony inwestor. W przeciwieństwie do Zachodu nie stawia żadnych żądań dotyczących demokracji czy praw człowieka. Czasem Pekin oferuje pomoc reżimom w zwalczaniu opozycji. Bo nic i nikt nie ma prawa zakłócić interesów.

W parze z ekspansją gospodarczą idzie też ekspansja kulturalna i programy stypendialne. Jak w Republice Południowej Afryki, gdzie dziewczęta z ubogich rodzin oprócz mandaryńskiego uczą się tańca łączącego elementy kultury chińskiej i afrykańskiej. - Moja rodzina jest biedna. Ta szkoła była dla mnie szansą. Wszystkie mamy tu stypendium. Wszystko, co związane z nauką, jest za darmo - mówi Esego Makola, uczennica jednej z takich placówek.

Do Afryki przyjeżdża coraz więcej Chińczyków, ale rozkwitać zaczyna również wymiana w drugą stronę. W Kraju Środka przyjezdni z Afryki obserwują, jak rozwija się chińska gospodarka.

Na Czarnym Kontynencie lawinowo rośnie liczba ludności. Według prognoz do 2050 roku ma się zwiększyć ponad dwukrotnie i osiągnąć 2,5 miliarda.

Tak ogromna liczba to potencjalne przyszłe niebezpieczeństwo dla Europy, bo jeśli spełni się choć część kasandrycznych przepowiedni o migracji spowodowanej zmianami klimatycznymi, to Stary Kontynent będzie pierwszym miejscem, na który zwrócą oczy zdesperowani i głodni ludzie.

Autor: Jakub Loska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS