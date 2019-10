Stłoczeni, związani i ogoleni. Wstrząsające nagranie z Chin

Z Chin wyciekło wstrząsające nagranie, które pokazuje, jak władza traktuje mniejszość Ujgurów. Widać setki osób, które mają ogolone głowy, zasłonięte oczy i związane ręce. Pekin twierdzi, że to normalne działania, dlatego, że ci ludzie są przestępcami. Światowi obrońcy praw człowieka obawiają się, że to kolejny dowód na to, że Chiny gnębią ujgurską mniejszość. Setki tysięcy z nich trafiły do tak zwanych "ośrodków przeciwko radykalizacji". Jak podała telewizji CNN - Ujgurzy są w nich torturowani. Ujgurzy to mniejszość islamska, która w oczach chińskich władz stanowi zagrożenie w zakresie terroryzmu, ekstremizmu i separatyzmu. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Doniesienia o torturach i pozasądowych egzekucjach. ONZ: konieczne są poważne kroki Międzynarodowa misja ma sprawdzić i udokumentować przypadki naruszeń prawa międzynarodowego w...

ZOBACZ CAŁY ODCINEK "FAKTÓW O ŚWIECIE" W TVN24GO

Na nagraniu widać, jak jeden za drugim siedzą w rzędach. W sumie jest tam kilkaset osób. Mają ogolone głowy, zasłonięte oczy i związane do tyłu ręce. Pomiędzy nimi przechadza się kilkudziesięciu strażników.

Według przedstawicieli zachodnich agencji wywiadowczych - nagranie jest prawdziwe. Chociaż nie wiadomo dokładnie kim są więźniowie, to wiadomo, że są to przedstawiciele mniejszości muzułmańskiej.

Nagranie zostało wykonane w zachodniej części Chin, gdzie według Stanów Zjednoczonych władze od dawna przetrzymują w sumie setki tysięcy przedstawicieli różnych mniejszości. W większości są to Ujgurzy, którzy zamieszkują ten region od pokoleń.

Byli więźniowie, jak również byli strażnicy w obozach, powiedzieli, że tortury i polityczna indoktrynacja jest tam na porządku dziennym. Krytycy chińskich władz przekonują, że specjalnie tworzą one wielkie skupiska mniejszości, by łatwiej było zniszczyć ich kulturę i wyplewić islam z kraju.

Pekin zaprzecza tym oskarżeniom i mówi, że te miejsca to centra szkoleniowe, które mają na celu walkę z islamskim ekstremizmem w regionie, w którym w przeszłości dochodziło do ataków terrorystycznych.

Według zachodniego wywiadu, który przeanalizował nagranie umieszczone w internecie przez anonimowego autora miesiąc temu, więźniowie zostali przywiezieni do obozu pociągiem. Jeden z australijskich instytutów dodaje, że nagranie podchodzi z sierpnia 2018 roku.

W wydanym oświadczeniu władze regionu podkreślają, że walka z przestępczością to powszechna praktyka wszystkich władz, a ich działania nigdy nie były skierowane przeciwko jakiejkolwiek mniejszości etnicznej. Z kolei sam transport więźniów to praktyka stosowana we wszystkich systemach prawnych.

"Ciągle się boję"

"Tortury, przemoc seksualna, morderstwa". Raport o sytuacji w Wenezueli Wysoka Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka Michelle Bachelet... Jednak dwie osoby przekonują, że praktyki w tych obozach są dalekie od normalności. W nich sytuacja przedstawiona na nagraniu budzi najgorsze wspomnienia, bo sami przeszli przez coś podobnego.

Amanzhan Seiit, muzułmanin z Kazachstanu, twierdzi, że został zatrzymany w Chinach w 2018 roku. Nigdy nie dowiedział się za co. W pierwszym obozie spędził kilka tygodni, a później został przeniesiony do takiego, jak ten przedstawiony na nagraniu.

- Kazali nam siedzieć dokładnie tak samo. Skuli nam ręce, nogi i założyli maski na głowy. Dookoła było pełno policji z bronią - opowiada Amanzhan Seiit, były więzień.

Zwolniono go po kilku miesiącach i teraz mieszka w Kazachstanie, tuż przy zachodniej granicy Chiny. Jak mówi - kiedy przebywał w obozie, spodziewał się najgorszego.

- Kiedy oglądam to nagranie, to ciągle się boję, bo wiem, co myślą więźniowie. Nie wiedzą, gdzie są przenoszeni i czy zostaną rozstrzelani. To przerażające - dodaje Amanzhan Seiit.

Na razie nie ma potwierdzonych przypadków śmierci w takich obozach.

"Byłem jednym z nich"

Odpowiedzialny za tortury i zabójstwa. "To bohater narodowy" Brazylijski prezydent Jair Bolsonaro nazwał w czwartek "bohaterem narodowym" pułkownika Carlosa... Omerbek Bikali, muzułmanin pochodzący z Kazachstanu, obecnie mieszka w Holandii. Do obozu w Chinach trafił w 2017 roku. Twierdzi, że był torturowany, a pobyt tam wspomina jako piekło.

- Myślę, że torturowali nas przede wszystkim po to, żeby nas złamać psychicznie, żebyśmy nie stawiali oporu - uważa Omerbek Bikali, były więzień.

Bikali mówi, że kiedy przewożono go samochodem pomiędzy obozami, miał worek na głowie i związane ręce. Kiedy ogląda nagranie, to trudno mu ukryć emocje.

- To strasznie przygnębiające. Byłem jednym z nich. Nie mogę o tym zapomnieć, o tej zbrodni - tłumaczy Bikali.

Władze w Pekinie nie odpowiedziały na zarzuty stawiane przez obu mężczyzn. Redakcja CNN nie może z całą pewnością potwierdzić autentyczności nagrań, ani tego, kiedy zostały wykonane. W Chinach więźniowie są regularnie transportowani z zasłoniętymi oczami.

Nie wiadomo też, z jakiego powodu ludzie z tego nagrania trafili do obozu. Ale nagranie nie jest wyrwane z kontekstu. To część materiału dowodowego na to, że w Chinach prześladuje się ludzi i łamie ich prawa tylko dlatego, że są muzułmanami.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS