Paradoks chińskiej cenzury. Cenzorzy mają kursy z prawdziwej historii

Niezwykłe nagranie z okolic izraelskiego kurortu na górze Hermon, na którym widać skuteczność systemu Iron Dome. Po polsku - żelazna kopuła. Dla Izraelczyków to coś więcej niż tylko system obrony antyrakietowej. Iron Dome to coś, co sprawia, że są o wiele spokojniejsi, gdy następuje wrogi ostrzał. Dla tamtejszych żołnierzy przydział do tych jednostek to powód do wielkiej dumy. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»