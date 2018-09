Był kościół, jest meczet. Niemcy podzieleni przejęciem świątyni

Nad Tamizą trwa polowanie na białuchę, zwaną walem białym - bezkrwawe polowanie. To niezwykle rzadki morski ssak, którego dostrzeżono w rzece niedaleko Londynu. Zjawisko niezwykle zaskakujące, bo białucha żyje głównie w regionie Arktyki. A ponieważ jest wielka i majestatyczna, to wszyscy liczą na to, że uda się z nią zrobić zdjęcie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»