"Pierwsza ważna lekcja, jaką dostaliśmy od Chin, nie odbyła się w Wuhanie"

To, co zaskoczyło nas w Chinach, a teraz zaskakuje nas gdzie indziej to tempo z jakim rozprzestrzenia się wirus. Jednak w rzeczywistości nie jest tak, że jego postępowania nie da się powstrzymać - powiedział przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia Bruce Aylward w wywiadzie z dziennikarką CNN Christiane Amanpour. Aylward to lekarz, który dowodził zespołem organizacji w chińskim Wuhan - mieście, w którym SARS-CoV-2 pojawił się pierwotnie. - Pierwsza ważna lekcja jaką dostaliśmy od Chin, nie odbyła się w Wuhan - podkreślił.

"W tym niekorzystnym układzie korzystne jest to, że mamy więcej czasu niż inni" To jest kwestia godzin, dni. Siłą rzeczy jest to niemożliwe, żebyśmy pozostali w takiej izolacji... Christiane Amanpour, dziennikarka CNN: Spędził pan w Chinach bardzo dużo czasu, był pan tam w kluczowym momencie kryzysu, między innymi w Wuhan. Czy Chiny naprawdę są szczere w kwestii epidemii? Wierzy im pan? Czy są wiarygodni, gdy mówią, że liczba nowych przypadków zmniejszyła się z kilku tysięcy dziennie do setek?

Bruce Aylward przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia: Tak, zdecydowanie. Gdy pojechaliśmy do Chin z naszym 25-osobowym zespołem, żeby przyjrzeć się temu kryzysowi, to jako epidemiolodzy i specjaliści od zdrowia publicznego byliśmy zainteresowani głównie dwiema rzeczami - jakie są trendy zakażeń i co dzieje się z przenoszeniem choroby.

Przyglądaliśmy się temu (procesowi - przyp. red.) z wielu perspektyw. Śledziliśmy dane, słuchaliśmy lekarzy, obserwowaliśmy co się dzieje, gdy zwalnia się szpitalne łóżko, jak leczy się gorączkę. Rozmawialiśmy z naukowcami o możliwościach rekrutowania nowych pacjentów do badań. Każda informacja jaką przetwarzaliśmy wskazywała jednoznacznie na to, że liczba przypadków spada. Spodziewamy się, że zacznie się zmniejszać w nadchodzących dniach. Odtwarzaj Wideo: Fakty o Świecie TVN24 BiS "Liczba przypadków spada. Spodziewamy się, że zacznie się zmniejszać w nadchodzących dniach"

Christiane Amanpour: Od 2 tysięcy nowych przypadków dziennie do, jak zapewniają chińskie władze, stu nowych przypadków. Takie dane to ogromna dawka nadziei. Mówiliśmy już o tym, że niektóre z tych szybko stawianych szpitali, które budowano między innymi w Wuhan, teraz są rozbierane. Jeśli przygląda się pan Stanom Zjednoczonym, jeśli przygląda się pan Włochom czy Iranowi - czego świat może nauczyć się od Chin? Dlaczego Włochy, rozwinięte państwo, w samym środku Europy, ma takie problemy?

Bruce Aylward: Pierwsza ważna lekcja jaką dostaliśmy od Chin, nie odbyła się w Wuhan. W Wuhan nauczyliśmy się tylko tego, co się stanie, jeśli pozwolimy wirusowi się rozprzestrzenić.

Warto pamiętać, że to nowy wirus. Nigdy wcześniej go nie widzieliśmy, nie umieliśmy go diagnozować ani kontrolować. Nie wiedzieliśmy co się stanie. Ale to, czego nauczyliśmy się z innych regionów Chin, to to, że w każdej z prowincji doszło do zakażenia, ale w żadnej z nich nie powtórzyła się sytuacja z Wuhan. Dlatego, że władze zadziałały inaczej. Przede wszystkim działały szybko. Szybkość w takich sytuacjach ma ogromne znaczenie.

Po drugie, by dojść do takiej sprawności, władze musiały zmobilizować całe społeczeństwo. Ludzie stali się ich systemem monitoringu. To oni pomagali znaleźć przypadki zakażenia i zapobiegać nowym. Gdy doszło do zakażenia, osoba natychmiast się izolowała, by nie zakażać innych. Działo się tak dlatego, że społeczeństwo wiedziało, jak wygląda sytuacja i że jest ważnym elementem mechanizmu. To ważna lekcja.

Tego nie da się opanować siłami rządu, czy samymi siłami służby zdrowia. Wszystkie części tej maszyny muszą być zsynchronizowane. Odtwarzaj Wideo: Fakty o Świecie TVN24 BiS "Pierwsza ważna lekcja jaką dostaliśmy od Chin, nie odbyła się w Wuhan"

Christiane Amanpour: Mówił pan, że niezależnie od tego czy wirus pojawi się w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej, potrzebna jest szybkość, wyobraźnia i odwaga polityczna. Co miał pan na myśli?

Bruce Aylward: Wyzwaniem w takich przypadkach zawsze jest to samo, czyli konieczność podejmowania ważnych decyzji w oparciu o niewiele informacji. Nie rozumiemy wszystkich mechanizmów wirusa. Ludzie w kółko powtarzają, że nie wiemy tego czy tamtego. Ale wiemy, jak go powstrzymać i że rozprzestrzenia się wykładniczo.

Trzeba podjąć decyzje wiedząc czego dokona wirus, jeśli nic nie zrobimy. To wymaga odwagi. Trzeba wyjść do ludzi i powiedzieć im, dlaczego dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i dlaczego robimy, to co robimy. Że może się wydarzyć to i tamto, i w takim wypadku podejmiemy inne działania. W ten sposób sprawiamy, że społeczeństwo walczy z nami. Oczywiście po drodze czeka nas wiele niespodzianek, ale w przypadku tego wirusa nie chcielibyśmy czekać na te niespodzianki.

Christiane Amanpour: Gdy przygląda się pan temu co się dzieje i widzi pan wszystkie statystyki, wykresy, jak wirus się przemieszcza w Chinach, czy gdzie indziej. Co pan jako człowiek ze Światowej Organizacji Zdrowia przewiduje w kwestii rozszerzania się wirusa na zachód?

Bruce Aylward: Ten wirus się rozprzestrzenia - to jest oczywiste. To co zaskoczyło nas w Chinach, a teraz zaskakuje nas gdzie indziej, to tempo z jakim się rozprzestrzenia. Jednak w rzeczywistości nie jest tak, że postępowania epidemii nie da się powstrzymać, i że nie da się jej przewidzieć.

Odtwarzaj Wideo: Fakty o Świecie TVN24 BiS "Chiny naprawdę zrobiły dużo jako pierwsza linia obrony" Oczywiście wirus jest w połowie państw na świecie, ale Chiny naprawdę zrobiły dużo jako pierwsza linia obrony. Teraz potrzebujemy, by pozostałe kraje zrobiły to samo.Ten wirus nie musi się rozprzestrzenić do wszystkich krajów świata. Jest możliwa jego kontrola.

Widzimy jak (koronawirus - przyp. red.) się rozprzestrzenia i mówimy sobie, że to nieuniknione, ale dlaczego tak mówimy? Bo nie działamy wystarczająco szybko. Bo nie sprawdzamy tego z kim kontaktowali się chorzy. Przecież możemy to kontrolować, dlatego zakasajmy rękawy i bierzmy się do pracy.

