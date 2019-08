Polski kucharz chce pomagać Polakom w zalegalizowaniu pobytu na Wyspach

Hiszpan Antonio de la Rosa jest pierwszym człowiekiem na świecie, który przepłynął prawie pół Pacyfiku na tak zwanym paddle boardzie. To połączenie deski do wiosłowania na stojąco i kabinowej łodzi. Podczas swojego rejsu wykorzystywał prądy morskie, wiatr, i siłę swoich mięśni - bo wiosłował na stojąco. To pochodząca z Hawajów technika, nazywa stand up paddle boarding. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

