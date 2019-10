17 października 2019, 20:16

Brytyjczycy mają dość rozwodu z Unią. Gigant uruchamia kanał "wolny od brexitu"

Po trzech latach i na mniej niż dwa tygodnie przed formalnie obowiązującą datą brexitu nie jest przesądzone, czy i kiedy do niego dojdzie. Część Brytyjczyków jest przerażona wizją wyjścia z Unii Europejskiej, część się na to cieszy, ale niemal wszyscy są już tym bardzo zmęczeni i po prostu nie chcą o tym słyszeć. Doszło do tego, że stacja Sky News zdecydowała się uruchomić specjalny kanał informacyjny, w którym o brexicie w ogóle mowy nie będzie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.