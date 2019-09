05 września 2019, 20:13

Krzyki, walenie w pulpit, tupanie nogą. Obrady Izby Gmin niczym teatr

Brytyjski parlament to nie tylko miejsce dyskusji, ale też w pewnym sensie teatr. Aktorami są posłowie, a widzami - wyborcy przed telewizorami. John Bercow, obecny spiker Izby Gmin, stał się gwiazdą brexitowych posiedzeń. Na przykład dzięki temu, że przywołuje posłów do porządku, krzycząc na nich per "młody człowieku". Z kolei przykładem iście teatralnego zachowania jest to, co zrobił poseł Phillip Lee - przeszedł on z Partii Konserwatywnej do Liberalnych Demokratów w sposób dosłowny, z jednej ławy do drugiej, w trakcie posiedzenia. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.