"Nikt nie wie, co się wydarzy. Błądzimy w ciemności. Politycy też"

- Ja już straciłem nadzieję - oświadczył w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS angielski prawnik, który pracuje w Polsce, Steve Terret, komentując perspektywy tego, żeby Wielka Brytania porozumiała się z Unią Europejską co do warunków wyjścia ze wspólnoty. Jak powiedział, gdyby 2 lata negocjował umowę, która jest nie do przyjęcia, to straciłby pracę. - Myślę, że May jeszcze raz podda umowę o wystąpieniu pod głosowanie - powiedział z kolei prawnik Przemysław Kamil Rosiak, drugi gość programu. Trzeci gość, Michał Dembiński, główny doradca w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej, prognozował coś innego. - Szansa, że Wielka Brytania zostanie zmuszona, by wycofać artykuł 50., rośnie - ocenił.

