Nadzwyczajny szczyt plemion. Chcą powstrzymać prezydenta

Michaił Miszustin był wieloletnim szefem Federalnej Służby Podatkowej, a od środy jest premierem Rosji. To on zastąpił Dmitrija Miedwiediewa. Do tej pory nie był uważany za człowieka o wielkich ambicjach politycznych. Komentatorzy są zgodni: Michaił Miszustin to bardziej urzędnik niż rasowy polityk. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»