Tajny rejestr, tysiące ofiar i setki pozwów. "Kryjąc się za uśmiechem, wypatrywali swoich ofiar"

Brak podjazdu dla wózków to coś więcej niż niedogodność. To bariera, która uniemożliwia funkcjonowanie. Co z tym zrobić? Można liczyć na to, że ustawodawcy i architekci zaczną poważniej traktować takie problemy, albo można wziąć sprawy w swoje ręce. Niemka Rita Ebel wykorzystała klocki LEGO, by budować podjazdy dla wózków inwalidzkich w Hanau. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

