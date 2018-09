06 września 2018, 20:06

Bolesny problem księży pedofili. I tych, którzy ich chronią

Są raporty, zalecenia i prośby o przebaczenie. Ale to może nie wystarczyć, by uporać się z problemem pedofilii w kościele. Chodzi nie tylko o księży, którzy dopuszczają się molestowania. Ale przede wszystkim o tych, którzy ich chronią. Bo to właśnie bezkarność oprawców boli ofiary najbardziej. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.