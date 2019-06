Bella Thorne nie dała się szantażyście, podjęła odważną decyzję. "Odzyskałam władzę, odebrałam kontrolę"

Odważna, ale i smutna decyzja amerykańskiej artystki Belli Thorne. Aktorka i modelka padła bowiem ofiarą ataku hakera. Zdobył on dostęp do jej nagich zdjęć i szantażował ją publikacją, więc zrobiła to sama. Jak mówi - w ten sposób odzyskała władzę i odebrała kontrolę, którą haker myślał, że nad nią miał. To kolejna osoba publiczna, która ucierpiała z tego powodu.

Szantażowana aktorka publikuje swe nagie zdjęcia. "Zasnę spokojniej, odzyskałam władzę" Aktorka Bella Thorne opublikowała w sieci swoje nagie zdjęcia. Twierdzi, że zrobiła to, bo haker... Nie jest grzeczną dziewczynką z ekranu. Jest niepokorna, nie przebiera w słowach i chętnie pokazuje swoje ciało. Swoimi prywatnymi nagimi zdjęciami nie chciała dzielić się ze wszystkimi. Aanonimowy haker wykradł je jednak i groził ich upublicznieniem.

"Groził mi moimi własnymi, nagimi zdjęciami. Czuję się obrzydliwie, czuję się obserwowana, czuję, że ktoś zabrał mi coś, co chciałam dzielić tylko z jedną wyjątkową osobą. Udostępniam te zdjęcia, bo to moja własna decyzja. Teraz już nic nie możesz mi zabrać" - napisała Bella Thorne.

21-letnia amerykańska aktorka zdecydowała, że nie da hakerowi satysfakcji. Ubiegła go i sama na swoim profilu pokazała to, czym była szantażowana. To nie pierwsza taka historia.

- To było fenomenalne posunięcie. Tam przecież chodzi o kilka rzeczy. Na pewno chodzi o upokorzenie w dużej mierze. O jakieś korzyści, bo mamy szantaż, który zawsze jakiejś korzyści przecież dotyczy i mamy władzę, kontrolę - uważa Maria Rotkiel, psycholog.

Celebryci, artyści, aktorzy często padają ofiarami hakerów. Kilka lat temu na ich celowniku znalazły się aktorki Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst i modelka Kate Upton. Ich intymne fotografie trafiły do sieci, a w śledztwo włączyło się FBI.

- Tylko dlatego, że jestem osobą publiczną, że jestem aktorką, nie znaczy, że się o to prosiłam. To moje ciało i to powinien być mój wybór. Fakt, że to nie jest mój wybór, jest obrzydliwy - mówiła dla czasopisma "Vanity Fair" Jennifer Lawrence.

Chroni nas tylko hasło

Mechanizm działania przestępców jest niemal zawsze ten sam. Wykradzione zostają zdjęcia znajdujące się w tak zwanej chmurze, czyli na serwerze, na który automatycznie wędrują pliki z naszych telefonów czy tabletów.

- Nasze telefony dzisiaj, poza trzymaniem tych zdjęć na samym urządzeniu, przesyłają też bardzo często te zdjęcia do tak zwanej chmury operatora. Na przykład do iClouda, czy na serwery Google, jeśli mamy Androida. Dostęp do kopii naszych danych, które są w chmurze, chroni tylko i wyłącznie hasło dostępowe - tłumaczy Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl.

O tym, jak działa cyberprzestępczość, tydzień temu przekonała się brytyjska grupa rockowa Radiohead. Do cyfrowego archiwum wokalisty zespołu włamał się haker. Uzyskał dostęp do roboczych wersji utworów z lat 90. Żądał 150 tysięcy dolarów w zamian za ich zwrot. Zespół sam wypuścił do sieci swoje nagrania. Teraz można posłuchać ich za darmo.

