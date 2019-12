02 grudnia 2019, 20:04

Inteligentne kamery wykryją kierowców z telefonami. Pionierski system zaczyna działanie

Nowe urządzenie do kontroli kierowców w Australii. Jest to - prawdopodobnie pierwszy na świecie - drogowy wykrywacz kierowców z telefonem w dłoni. Urządzenie, skanując przejeżdżające pojazdy, za pomocą sztucznej inteligencji porównuje zdjęcia kierowców do tych, na których widać osoby łamiące zakaz używania telefonu. Jak tłumaczą eksperci - to walka o ludzkie życie. Tylko w 2019 roku w Nowej Południowej Wali w wypadkach drogowych spowodowanych używaniem telefonów zginęło ponad 320 osób. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.