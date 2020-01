"Ten atak trwał wieczność. Spodziewaliśmy się wielkiej tragedii"

Najbardziej niebezpieczny okres trwa od początku maja do końca listopada, a najwięcej przypadków notuje się w czerwcu i lipcu. To wtedy do lekarzy zgłasza się najwięcej chorych z podejrzeniem boreliozy. Wszystko przez bakterie należące do krętków. Borelioza to bardzo duży problem w Polsce, trudny do wyleczenia, a najpierw do zdiagnozowania, ale cierpią na tę chorobę miliony ludzi w całej Europie Środkowej, Skandynawii, Rosji i północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Jednym z najbardziej znanych chorych, który głośno mówi o tym, jak groźna jest ta choroba, okazał się być Justin Bieber. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

