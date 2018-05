16 maja 2018, 20:04

"Żeby USA rozeszły się z Europą, potrzeba więcej niż jednego prezydenta"

Wydaje mi się, że to wyraża sentyment Europejczyków do storpedowanych przez Trumpa porozumień - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Andrzej Olechowski, komentując ostre słowa Donalda Tuska o administracji Donalda Trumpa. Zdaniem byłego szefa MSZ porozumienie z Iranem "to jest duża sprawa", bo dawało ono nadzieję na złagodzenie relacji na Bliskim Wschodzie. - To jest epizod, ale boję się, że jest to dominująca tendencja tej kadencji prezydenckiej - ocenił gość programu przy czym zastrzegł, że "żeby USA rozeszły się z Europą, potrzeba więcej niż jednego prezydenta".