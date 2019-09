Ambasador USA w Polsce o zniesieniu wiz: technicznie wszystko jest gotowe

Technicznie wszystko jest gotowe, zrobione - powiedziała w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Odniosła się w ten sposób do zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który przy okazji spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą mówił, że w bardzo krótkim czasie będzie możliwe zniesienie wiz dla Polaków podróżujących do USA.

Prezydent Andrzej Duda i prezydent Donald Trump spotkali się w poniedziałek w Nowym Jorku. Na początku spotkania podpisali deklarację dotyczącą szczegółów zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Prezydent USA mówił też o kwestii zniesienia wiz dla Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zapowiedział, że będzie to możliwe w bardzo krótkim czasie.

Do tej wypowiedzi odniosła się przebywająca w Nowym Jorku ambasador USA w Polsce. - Technicznie wszystko jest gotowe, zrobione, tyle tylko nie można tego prawnie ogłosić do momentu podpisania (decyzji - przyp. red.) - powiedziała Georgette Mosbacher w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. - W zasadzie w tej chwili Polska jest zakwalifikowana do programu zniesienia wiz - dodała.

Ambasador USA wyjaśniła także, co teraz się wydarzy. - Kiedy sekretarz stanu dokona wysłania formalnego pisma, które będzie Polskę wyznaczać do programu zniesienia wiz, ponieważ mamy spełnione wymagania, wtedy będzie to już kwestia tylko i wyłącznie techniczna, aby przepuścić to przez maszynę biurokratyczną - podkreśliła Mosbacher. Jej zdaniem sfinalizowanie całej sprawy zajmie "najwyżej" kilka miesięcy.

Słowa wiceprezydenta

O możliwości zniesienia wiz dla Polaków udających się do USA mówił na początku września przebywający w Polsce wiceprezydent Mike Pence.

- Chciałbym podkreślić, że Polska osiągnęła już sytuację, w której może uczestniczyć w programie zniesienia wiz. Jak już mówiłem, musi nastąpić jeszcze certyfikacja i Polska wkrótce dołączy do tego programu - mówił wiceprezydent Pence.

Dopytywany przez dziennikarzy, kiedy dokładnie można się spodziewać zniesienia wiz dla Polaków, odpowiedział, że Polska zbliża się już do wymaganego amerykańskim prawem progu trzech procent odmów wizowych. - Jeśli Polska spadnie poniżej tego poziomu, to ten (wymóg) będzie spełniony. Zakładając, że będziemy mogli do końca miesiąca to potwierdzić oficjalnie, to w każdej chwili zaraz potem sekretarz stanu będzie mógł włączyć Polskę do programu bezwizowego - wyjaśnił wiceprezydent USA.

Zapewnił też, że jest zamiarem obecnego amerykańskiego rządu, aby Polskę włączyć do ruchu bezwizowego. Podkreślił, że celem dwóch ostatnich administracji było dążenie do tego, by Polacy mogli przyjeżdżać do USA bez wiz.

Autor: Marcin Wrona / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS, TVN24